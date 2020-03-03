Петербурженка отправится под суд за убийство родственницы
В Петербурге будут судить женщину за убийство своей родственницы. Во вторник, 3 марта, прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Петербурженке грозит серьезное наказание по статье 105 УК РФ, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.
- Согласно версии следствия, трагедия произошла в начале октября 2019 года. Женщины находились в комнате коммунальной квартиры, где жила одна из них. Вторая проживала в комнате по соседству. Между ними началась бытовая ссора, которая переросла в смертельный конфликт, - сообщила прокуратура Петербурга.
Во время разыгравшейся драмы, подсудимая схватила нож и три раза ударила свою родственницу. Удары пришлись в грудь, шею и голову. От обилия глубоких ран женщина скончалась на месте.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU