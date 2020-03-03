2020-03-03T18:15:51+03:00
Происшествия

Петербурженка отправится под суд за убийство родственницы

Женщина зарезала свою оппонентку во время бытового скандала
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербурженка предстанет перед судом за убийство родственницыПетербурженка предстанет перед судом за убийство родственницыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Петербурге будут судить женщину за убийство своей родственницы. Во вторник, 3 марта, прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Петербурженке грозит серьезное наказание по статье 105 УК РФ, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

- Согласно версии следствия, трагедия произошла в начале октября 2019 года. Женщины находились в комнате коммунальной квартиры, где жила одна из них. Вторая проживала в комнате по соседству. Между ними началась бытовая ссора, которая переросла в смертельный конфликт, - сообщила прокуратура Петербурга.

Во время разыгравшейся драмы, подсудимая схватила нож и три раза ударила свою родственницу. Удары пришлись в грудь, шею и голову. От обилия глубоких ран женщина скончалась на месте.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости
64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус
Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково
6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей