2020-03-03T18:26:07+03:00
Общество

Дрезденский оперный бал вернется в Петербург в сентябре 2020 года

В прошлом году красочное мероприятие впервые прошло за пределами Германии
Лилия КОЗЛОВА
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Дрезденский оперный бал пройдет в Петербурге в сентябре 2020 годаДрезденский оперный бал пройдет в Петербурге в сентябре 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН
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Знаменитый Дрезденский оперный бал во второй раз пройдет в Петербурге. Такая договоренность была достигнута во вторник, 3 марта, в ходе встречи губернатора Александра Беглова и президента Дрезденского бала Ханса-Йоахима Фрая. В 2019 году роскошное мероприятие впервые состоялось за пределами Германии, в Северной столице, и очень запомнилось гостям.

- В сентябре этого года мы готовы снова провести в Петербурге Дрезденский бал, – сказал Александр Беглов.

Правительство города заявило, что готово оказать всю необходимую поддержку мероприятия. В том числе, в сфере обеспечения безопасности.

Как сообщил Ханс-Йоахим Фрай, основным мотивом петербургской программы станет 75-летие окончания Второй мировой войны. Представления с участием знаменитых музыкантов и звезд мировой оперы пройдут в Михайловском театре, в Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

Также часть представлений планируется провести на открытом пространстве. Например, на Театральной площади, Павловском парке, где зарождались традиции петербургских балов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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