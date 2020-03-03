Серийные браконьеры расправились с лосихой в Пушкинском районе

3 Март 2020 2020-03-03T19:28:21+03:00

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В Пушкинском районе Петербурга обнаружили окровавленную полянку с останками убитой лосихи. На место незаконной охоты тут же выдвинулись госинспекторы комитета по природопользованию, полиция, Охотнадзор и сотрудники городской станции по борьбе с болезнями животных. Примечательно, что недалеко от этого места недавно обнаружили профессионально распотрошенного лосенка. Похоже, серийные браконьеры облюбовали место. Улик этому множество.

Место преступления выглядело страшно. Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга

- Специалисты обнаружили на заросших сельскохозяйственных полях приманку для лосей и оборудованный лабаз (вышку для скрытного отстрела диких животных – Прим. ред.). Ветеринары определили, что новой жертвой браконьеров стала самка лося, останки которой лежали рядом, - сообщает пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

Сейчас решается вопрос о возбуждении головного дела. Известно, что безжалостность браконьеров нанесла ущерб животному миру на сумму в 400 тысяч рублей. Сейчас злоумышленников разыскивают. В Смольном напоминают, что на территории города запрещена любительская и спортивная охота из-за отсутствия охотничьих угодий.

ИСТОЧНИК KP.RU