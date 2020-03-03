2020-03-03T19:47:00+03:00
Авто

Сроки просушки дорог в Ленобласти сдвинули на две недели

Большегрузам запретят ездить по региональным трассам с 15 марта по 14 апреля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти с 15 марта по 14 апреля начнется просушка дорог от большегрузов.В Ленобласти с 15 марта по 14 апреля начнется просушка дорог от большегрузов.Фото: Александр ГЛУЗ
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Власти Ленобласти сдвинули сроки весенней просушки дорог на две недели. Обычно большегрузам запрещали ездить по региональным трассам в апреле, но планы в 2020 году изменились из-за, мягко говоря, непостоянной зимы. Теперь официально просушка начнется с 15 марта и продлится по 14 апреля.

- Зимние месяцы отличались постоянными перепадами температур, а также отсутствием длительных заморозков и обильных снегопадов. Дорожная «одежда» сейчас насыщена водой, и покрытие особенно чувствительно к нагрузкам, - поясняют в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Для контроля проезда большегрузов выставят передвижные посты с весами. Напомним, что на асфальтовые дороги не пустят машины с нагрузкой более пяти тонн на ось, а на гравийные – с тремя тоннами. Исключения касаются только международных грузовых перевозок, автобусов, а также фур с продуктами, животными и кормами для них, лекарствами, топливом, удобрениями и прочим. Нарушителям грозят штрафы вплоть до полумиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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