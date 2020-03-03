Из-за двойного гражданства председатель Союза журналистов Петербурга потеряла работу

3 Март 2020 2020-03-03T20:14:20+03:00

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Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки» лишилась своего известного руководителя. Людмила Фомичева, которая по совместительству является председателем городского и областного Союза журналистов, покинула должность директора по собственному желанию. Все из-за ее двойного гражданства.

- Это противоречит статье 19.1 закона РФ «О средствах массовой информации». Возникла правовая необходимость привести ситуацию в соответствие с действующим законодательством, которое не позволяет гражданину иностранного государства быть учредителем СМИ. Исполняющим обязанности директора стал Михаил Иванов до конца 2020 года, - рассказал председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Не уточняется, какое именно второе гражданство имеет Людмила Фомичева. Экс-директор АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки» все же останется членом правления организации и председателем Союза журналистов. Напомним, Центр является учредителем газеты «Районы.Кварталы» и 18-ти электронных СМИ районов Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU