Памятник Николаю I на Исаакиевской площади отреставрируют за два года

3 Март 2020 2020-03-03T20:50:21+03:00

В 2020 году на работы мастеров выделят 116 миллионов рублей [фото]

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3 марта презентовали проект реставрации памятника Николаю I на Исаакиевской площади. С 2018 года императора прятали под шестиугольным куполом. Сейчас он совсем плох. Постамент конной статуи близок к аварийному состоянию – там скапливается влага, образуя трещины до 3 сантиметров. Также мрамор памятника утратил полировку, конь – бронзу, а металл подвергается нападкам коррозии.

"Земля" под конем императора расходится. Фото: kgiop.gov.spb.ru

- Памятник исследовали почти два года, столько же займут и производственные работы. Проектными решениями предполагался демонтаж конной статуи и реставрация в условиях мастерской. Установлено, что конная статуя является единым целым с постаментом. Железный каркас заложен скульптором Клодтом при отливке. Устойчивость статуи обеспечивает распределение массы на весь плинт, - рассказывают в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

Мрамор тоже, мягко говоря, не в идеальном состоянии. Фото: kgiop.gov.spb.ru

В 2020 году на реставрацию статуи выделят 116 миллионов рублей. Работы начнутся, предположительно в мае. Тогда же подведут итоги конкурсных процедур и заключат контракт с подрядчиком, которому выпадет честь отреставрировать одну из визитных карточек Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU