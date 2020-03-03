2020-03-03T21:19:19+03:00
Происшествия

«Ребят, очень стыдно и обидно»: Появилось видео погони ДПС по Петербургу за 20-летним пьяным водителем «Газели»

Скрываясь от стражей порядка, гонщик доехал до кладбища на улице Камской и получил 12 административных протоколов [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Появилось видео погони за пьяным бесправником на "Газели" по Петербургу. Фото: vk.com/dorinspbПоявилось видео погони за пьяным бесправником на "Газели" по Петербургу. Фото: vk.com/dorinspb
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Появилось видео того, как 20-летний пьяный водитель на «Газели» мчался от сотрудников ДПС от центра Петербурга в Василеостровский район. Напомним, после задержания стражи порядка установили, что парень лишился прав еще в мае 2019 года за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Погоня закончилась у кладбища. Фото: vk.com/dorinspb

Погоня закончилась у кладбища. Фото: vk.com/dorinspb

В ходе погони он устроил ДТП на улице Бакунина с попавшей под раздачу легковушкой. Все закончилось на улице Камской в тупике при въезде на кладбище. Инспекторы ДПС силой открыли дверь авто и вытащили парня наружу. Молодой нарушитель тут же покаялся.

- Ребят, очень стыдно… Обидно! – клялся пьяный бесправник на камеру.

Инспекторы ДПС попробовали хоть как-то упокоить его, сказав, чтобы он не расстраивался. Сейчас список нарушений юноши пополнился еще 12 административными протоколами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нарушения ПДД лицом, уже подвергнутым наказанию ранее.

Погоня ДПС за "Газелью" в Петербурге. Водителя остановило кладбище..Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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