Белоснежная ласка погостила на детской площадке в Приморском районе

3 Март 2020 2020-03-03T21:49:09+03:00

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В жилом комплексе «Чистое небо» заметили белоснежную ласку, пробежавшуюся по газону и детской площадке. За резвым зверьком проследил очевидец и выложил увлекательную видеозапись прогулки дикого животного в сообществе «Комендантский проспект, Приморский район» во «Вконтакте». Ласка проворно маневрировала от одного укрытия к другому, стараясь не находиться долго на открытом месте.

- С первого взгляда ласка похожа на мышь без хвоста. Раньше жители Приморского района видели зверьков на территории ЖК. В прошлую зиму они тоже бегали по территории комплекса, но были менее заметны из-за снежного покрова, - рассказывают администраторы сообщества.

Похоже, ласки не боятся петербуржцев да и с едой в городе у них проблем нет. Вот только зима кончилась, так и не начавшись, а зверьки так и бегают еще с ноября прошлого года в белой шубке, которая их выдает.

Напомним, ранее в Приморском районе белоснежную ласку заметили на Парашютной улице.

Видеозапись приключений ласки появилась в соцсетях. Фото: vk.com/komenda_spb

Ласка побегала по детской площадке в ЖК "Чистое небо".Видео: vk.com/komenda_spb

ИСТОЧНИК KP.RU