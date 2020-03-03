Дерзкого орлана, выслеживающего нерп, заметили на льду рядом с Сестрорецком

3 Март 2020 2020-03-03T22:29:41+03:00

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Авиационная служба спасения детенышей тюленей и нерп, появившаяся в Петербурге, поделилась результатами первого вылета в группе «Фонда друзей балтийской нерпы» во «Вконтакте». Напомним, специалисты будут следить за ластоногими обитателями Финского залива с воздуха, чтобы оценить, как можно помочь погибающим деткам в условиях теплой погоды.

Первое, что отметила служба спасения – малое количество льда в акватории.

Такой плохой лед идет только во вред беременным нерпам. Фото: vk.com/sealrescue

- Он в массе своей очень плохого качества и крайне быстро тает. Видимо поэтому животных на льду было мало - всего 4 штуки, а один тощий серый тюлень вообще сидел на камне, по-видимому, не доверяя льду вовсе, - рассказывают специалисты.

К своему ужасу защитники нерп заметили рядом с Горской, что в Сестрорецке, белохвостого орлана. Птица горделиво сидела на льду и исследовала территорию. Спасатели надеялись, что эти опасные истребители нерпят обитают сильно западнее и не суются в город, но увы.

- В целом, полет дал нам большую и важную информацию в плане распределения животных, оценки состояния вероятных мест их размножения. Вскоре мы выработаем техники таких полетов в дальнейшем. Теперь нужно осмыслить полученную информацию, - заключили защитник нерп.

О результатах вылетов защитники нерп будут делиться в соцсетях. Фото: vk.com/sealrescue

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/759435" frameborder="0"></iframe> Трехдневный нерпенок, потерявший маму, выползла к людям за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU