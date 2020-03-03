Массовая драка со стрельбой в баре на севере Петербурга попала на видео

3 Март 2020 2020-03-03T23:12:37+03:00

Массовый конфликт со стрельбой в петербургском баре попал на видео. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Массовая драка со стрельбой, которая произошла в ночь на понедельник 2 марта в баре на севере Петербурга, попала на камеры видеонаблюдения. Напомним, 43-летний петербуржец отдыхал в заведении со своими друзьями. За соседним столиком сидели трое граждан из Дагестана, которых что-то оскорбило, после чего они направились к веселой компании. Судя по видео, два товарища были особенно агрессивны, а третий не лез на рожон и разве что выглядывал из-за плеча бойких приятелей.

Один из гостей Петербурга наставил на горожанина травматический пистолет. Завязалась драка. Второй дагестанец ударил неприятеля ножом по руке, после чего «трусливая команда» поспешно скрылась, испугавшись сопротивления. Позже хулиганов задержала полиция.

- 3 марта, по ходатайству дознавателя, суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Полиция Петербурга бескомпромиссно и жестко реагирует на все инциденты, связанные с хулиганской стрельбой, и после задержания причастных лиц просит суд о заключении под стражу фигурантов подобных уголовных дел, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас дебоширам, сидящим в СИЗО, грозит до 7 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764405" frameborder="0"></iframe> Видео драки со стрельбой в баре на севере Петербурга.видео предоставлено: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU