Останки четырех советских солдат обнаружили на краю болота в Ленобласти
Поисковики обнаружили останки сразу четырех советских солдат на краю болота в районе южнее деревни Виняголово, располагающейся в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщается в группе «Координационный Центр поисковых отрядов» во «Вконтакте». При одном из найденных красноармейцев был солдатский медальон. В нем лежала плохо читаемая записка с парой строчек. Специалистам понадобилось время, чтобы все расшифровать.
Фрагмент той самой записки из солдатского медальона. Фото: vk.com/club178946951
- Записка принадлежала Панкову Ивану Гавриловичу, родившемуся в 1922 году. Его призвали в Маловишерский РВК в Ленобласти. Воинское звание – красноармеец. Был убит 12 апреля 1942 года. Первичное место захоронения – Ленинградская область, Мгинский район, река Мга, квадрат 05-10, - рассказывает руководитель Координационного Центра поисковых отрядов Виктор Юхневич.
Останки всех павших бойцов захоронили на воинском мемориале в Малуксе. Сейчас поисковики разыскивают родственников погибшего солдата Ивана Панкова.
Поисковики рассказали о находке в соцсетях. Фото: vk.com/club178946951
ИСТОЧНИК KP.RU