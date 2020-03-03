2020-03-03T23:37:43+03:00
Общество

Останки четырех советских солдат обнаружили на краю болота в Ленобласти

При одном 20-летнем красноармейце был солдатский медальон с его данными
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Одного из погибших красноармейцев звали Иван Панков. Фото: vk.com/club178946951Одного из погибших красноармейцев звали Иван Панков. Фото: vk.com/club178946951
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Поисковики обнаружили останки сразу четырех советских солдат на краю болота в районе южнее деревни Виняголово, располагающейся в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщается в группе «Координационный Центр поисковых отрядов» во «Вконтакте». При одном из найденных красноармейцев был солдатский медальон. В нем лежала плохо читаемая записка с парой строчек. Специалистам понадобилось время, чтобы все расшифровать.

Фрагмент той самой записки из солдатского медальона. Фото: vk.com/club178946951

Фрагмент той самой записки из солдатского медальона. Фото: vk.com/club178946951

- Записка принадлежала Панкову Ивану Гавриловичу, родившемуся в 1922 году. Его призвали в Маловишерский РВК в Ленобласти. Воинское звание – красноармеец. Был убит 12 апреля 1942 года. Первичное место захоронения – Ленинградская область, Мгинский район, река Мга, квадрат 05-10, - рассказывает руководитель Координационного Центра поисковых отрядов Виктор Юхневич.

Останки всех павших бойцов захоронили на воинском мемориале в Малуксе. Сейчас поисковики разыскивают родственников погибшего солдата Ивана Панкова.

Поисковики рассказали о находке в соцсетях. Фото: vk.com/club178946951

Поисковики рассказали о находке в соцсетях. Фото: vk.com/club178946951

ИСТОЧНИК KP.RU

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