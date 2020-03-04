Петербурженка попала в жуткую аварию в ЮАР под конец кругосветного путешествия

4 Март 2020 2020-03-04T00:55:33+03:00

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Петербурженка Екатерина Кузьменко попала в страшное ДТП в ЮАР под конец полуторалетнего кругосветного путешествия. Об этом рассказывает сама пострадавшая и ее лучшая подруга в Instagram. Все случилось в городе Стелленбос. Итог аварии – три перелома тазовой кости и невозможность сидеть и стоять минимум ближайший месяц.

Помимо ссадин у девушки три перелома тазовой кости, теперь она прикована к постели и не может ходить. Фото: instagram.com/vladlenaprotiv

- Друзья, меня сбила машина в ЮАР. Вот так по-черному иронична может быть жизнь. Вот я в уютном телеграмчике шучу про смерть, а меньше чем через 24 часа меня сносит машина с такой силой, что единственное, что остается, благодарить судьбу за то, что я жива, - говорит пострадавшая девушка в своем Telegram-канале «Чемодан наизнанку».

По словам путешественниц, финансовая история легла на плечи мамы Екатерины, поскольку консульство и страховая им не помогли. Сейчас девушка находится в дорогостоящем реабилитационном центре Spescare.

- Нахождение в клинике и реабилитация стоит от 15 тысяч в сутки. Если эту сумму умножить на 30 дней (минимум, который предвещают врачи), то выходит почти 500 тысяч рублей. Прибавьте сюда стоимость перелета полусидя (когда разрешат медики) – 130 тысяч рублей, - бросает клич о помощи подруга Екатерины.

1,5 года путешествий должны были закончиться 4 марта 2020 года, когда девушка вернулась бы в родной Петербург. Фото: instagram.com/kot_mors

Все официальные документы, касающиеся диагноза и стоимости лечения, опубликованы в Instagram-аккаунтах путешественниц. Сейчас они хотят резонанса в СМИ и любой помощи от неравнодушных людей – будь то финансовой или консультационной.

Добавим, что по планам Екатерина должна была вернуться в Петербург после кругосветного путешествия сегодня, 4 марта. Для этого ей не хватило всего лишь недели.

В качестве доказательств подруги выкладывают в Сеть все эпикризы и чеки из больницы. Фото: instagram.com/kot_mors

ИСТОЧНИК KP.RU