Смольный обжаловал в суде приостановку проектирования коричневой линии метро

4 Март 2020 2020-03-04T01:53:19+03:00

Вместе с властями это сделали и в компании «Метрогипротранс», выигравшей госконтракт на проектирование ветки метрополитена

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Смольный обжаловал в Арбитражном суде решение приостановить проектирование коричневой линии метрополитена. Напомним, этот госконтракт изначально выиграл проектный институт «Ленметрогипротранс». Но в сентябре 2019 года московский «Метрогипротранс» пожаловался антимонопольщикам и результаты конкурса отменили. После этого именно столичные специалисты победили в новых торгах, запросив на работы около 990 миллионов рублей.

Логично, что сотрудники «Ленметрогипротранса» почувствовали себя ущемленными и пошли разбираться в арбитраж. И там пошли им на встречу, введя обеспечительные меры по иску. Но другая сторона конфликта сдаваться не намерена. Похоже, Смольный не заинтересован в прениях конкурентов и хочет поскорее начать разработку коричневой линии подземки.

- Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти получил две апелляционные жалобы от АО «Метрогипротранс» и городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, - говорится в данных картотеки по делу на сайте «Электронное правосудие».

Напомним, участок от «Казаковской» до «Сосновой поляны» все еще планируют сдать в 2026-27 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU