В среду, 4 марта, в Петербурге ожидается до +5 градусов и с дождями
Пасмурная и достаточно теплая погода ожидает жителей и гостей Санкт-Петербурга в наступивший четвертый день весны. Благодаря влиянию циклона, который «гуляет» над Балтийским морем, в Северной столице будет облачно и с небольшими осадками.
- 4 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Утром преимущественно без осадков, во второй половине дня умеренный дождь. Ветер восточных направлений, порывистый. Температура воздуха составит +3...+5 градусов. Атмосферное изменится мало, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.
Примерно такая же погода ждет горожан и на оставшиеся два дня рабочей недели. В четверг, 5 марта над Петербургом пройдут редкие дожди, будет дуть ветер южных направлений, а термометры покажут до +6 градусов.
В пятницу воздух прогреется также до +6, из-за облаков станет проглядывать солнце, а осадков не обещают вовсе.
ИСТОЧНИК KP.RU