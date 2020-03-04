В среду, 4 марта, в Петербурге ожидается до +5 градусов и с дождями

4 Март 2020 2020-03-04T08:29:17+03:00

Погоду в городе будет определять циклон с Балтики

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Пасмурная и достаточно теплая погода ожидает жителей и гостей Санкт-Петербурга в наступивший четвертый день весны. Благодаря влиянию циклона, который «гуляет» над Балтийским морем, в Северной столице будет облачно и с небольшими осадками.

- 4 марта ожидается облачная с прояснениями погода. Утром преимущественно без осадков, во второй половине дня умеренный дождь. Ветер восточных направлений, порывистый. Температура воздуха составит +3...+5 градусов. Атмосферное изменится мало, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Примерно такая же погода ждет горожан и на оставшиеся два дня рабочей недели. В четверг, 5 марта над Петербургом пройдут редкие дожди, будет дуть ветер южных направлений, а термометры покажут до +6 градусов.

В пятницу воздух прогреется также до +6, из-за облаков станет проглядывать солнце, а осадков не обещают вовсе.

ИСТОЧНИК KP.RU