2020-03-04T19:29:22+03:00
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95% паркоматов в центре Петербурга работают и готовы брать деньги с водителей

Нарушителей зоны платной парковки ждет штраф
Петр КИБЕР
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С 12 марта нарушителей зоны платной парковки ждет штраф.С 12 марта нарушителей зоны платной парковки ждет штраф.Фото: Олег ЗОЛОТО
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12 марта у петербургских водителей, часто бывающих в центре города начнется новая жизнь. Именно с этой даты вступают в силу поправки, по которым ГИБДД сможет передавать данные водителя городской администрации, чтобы с нарушителей зоны платной парковки можно было взять штраф. Одновременно к работе готовы почти все паркоматы для дисциплинированных автовладельцев, без напоминания платящих за стоянку.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Халява с неоплатой парковки закончилась? Или все-таки нет?

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- В городе работают в среднем 95% паркоматов и проверяются они ежедневно. Мы следим за ними в режиме реального времени и при необходимости устраняем неполадки, — рассказали «Мойке 78» в Городском центре управления парковками.

Кроме как наличными, оплатить парковку можно по СМС или в приложении.

Напомним, что зона платной парковки на 2800 мест в районе площади Восстания, на Литейном проспекте, Моховой улице, улице Чернышевского и так далее существует около пяти лет. Водители должны оплачивать почасовую стоянку. Тех, кто платить не хотел, ждал и ждет штраф в три тысячи рублей.

Вот только взять его не могли. Платные парковки находятся в ведении города и отказ платить не является нарушением правил дорожного движения. Соответственно это не дело ГИБДД, а определить по номеру машины, кому выписывать штраф, могли только там. Водители пользовались этим и парковались бесплатно. Теперь «халява», как говорится, кончилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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