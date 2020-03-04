2020-03-04T09:20:50+03:00
Общество

Ленобласть изымает земли для создания транспортного узла «Девяткино»

Для строительства пересадочного комплекса потребуется 14 тысяч квадратных метров
Петр КИБЕР
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Транспортный узел "Девяткино" построят лишь к 2035 году.Транспортный узел "Девяткино" построят лишь к 2035 году.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В 2023 году в Мурино должна заработать первая очередь транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Девяткино». А пока власти Ленинградской области подписали распоряжение об изъятии 14 тысяч квадратных метров земель, необходимых для начала строительства.

- Ленобласть изымает земельные участки у Всеволожского района и ЗАО «Племзавод «Ручьи» для создания ТПУ «Девяткино». Подписано соответствующее постановление, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Согласно проекту, через три года на месте нынешнего автовокзала «Северный» появится новый. Одноэтажное здание будет соседствовать с 4-уровневым торговым центром, который также сдадут к 2023 году.

А полностью транспортный узел «Девяткино», который объединит одноименные метро, железнодорожную станцию, междугородный и международный автобусный вокзалы с офисными зданиями и паркингами, планируют сдать только к 2035 году.

К этому времени к ТПУ протянут дорожную развязку с КАД и сделают автомобильный обход Мурино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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