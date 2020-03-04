2020-03-04T09:46:05+03:00
Спорт

«Зенит» сыграет в Кубке России с грозненским «Ахматом»

Матч пройдет в столице Чечни и начнется в 18:00
Петр КИБЕР
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"Зенит" в Грозном сыграет против "Ахмата"."Зенит" в Грозном сыграет против "Ахмата".Фото: Артем КИЛЬКИН
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Второй официальный матч после зимнего перерыва проведет петербургский «Зенит». 4 марта сине-бело-голубые выйдут на поле стадиона в Грозном, где в рамках 1/4 финала Кубка России встретятся с местным «Ахматом».

- Матч с «Ахматом» пройдет в Грозном в среду, 4 марта, и начнется в 18:00 по петербургскому времени, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Стоит сказать, что игры в столице Чеченской Республики не бывают для гостей простыми. И петербуржцы - не исключение. Из 10 встреч (включая две против махачкаличнского «Анжи») победить сине-бело-голубым удалось лишь трижды. Еще три раза фиксировалась ничья.Поэтому и нынешний матч, единственный по регламенту в четвертьфинале Кубка, будет непростым.

Обслуживать игру назначена бригада в составе главного арбитра Николая Волошина из Смоленска и его помощников Дмитрия Мосякина и Андрея Болотенкова из Москвы.

На матче будет работать система «видеогол» VAR.

ИСТОЧНИК KP.RU

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