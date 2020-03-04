2020-03-04T10:08:56+03:00
Происшествия

Пенсионерка лишилась 470 тысяч рублей после «чистки компьютера»

Деньги с карт пожилой петербурженки списали мастера, приходившие удалять вирусы
Петр КИБЕР
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После чистки компьютера у петербургской пенсионерки исчезли 470 тысяч рублей.После чистки компьютера у петербургской пенсионерки исчезли 470 тысяч рублей.Фото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ
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Почти в полмиллиона рублей обошлось петербургской пенсионерке удаление вирусов с ее компьютера. Под подозрение попали мастера, попросившие для оплаты данные банковских карт. После чего с них исчезли крупные суммы денег.

- Вечером 3 марта в полицию обратилась 85-летняя женщина, проживающая на Бассейной улице, с заявлением о том, что злоумышленники сняли с ее банковских счетов 470 000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейским пенсионерка рассказала, что днем ранее ей свои услуги по удалению опасных угроз для компьютера предложили трое мужчин. Они пришли к ней домой, поколдовали над техникой и, в счет оплаты работы попросили банковские карты.

Доверчивая женщина дала две и назвала пин-коды к ним. Вскоре с одного счета пропало 50 тысяч рублей, а со второго - еще 420 тысяч.

Теперь хитрых компьютерных мастеров ищут стражи порядка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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