Пьяная петербурженка грозила взорвать магазин, жалуясь на некачественную водку

4 Март 2020 2020-03-04T10:26:48+03:00

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Жительница Петербурга радикально подошла к вопросу качества алкогольной продукции. Женщина была крайне недовольна водкой из одного из магазинов, расположенного в доме 22 по улице Есенина. Да, так, что решила пойти на крайние меры. Днем во вторник, 3 марта, находясь в подвыпившем состоянии, она стала угрожать взорвать торговую точку, если полиция не разберется с некачественным спиртным.

- В 17:16 часов на телефон 112 поступил звонок от пьяной женщины, которая изначально представилась не своим именем. Она сообщила, что в указанном магазине продают некачественную водку и заявила: «Или приедет полиция, или я взорву этот павильон», - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Звонок подействовал. На место приехал наряд полиции. После осмотра в павильоне взрывчатых веществ обнаружено не было. Женщину нашли неподалеку, в парадной одного из соседних домов. Ей оказалась 56-летняя, безработная местная жительница.

В отношении недовольной потребительницы спиртного был составлен административный протокол о хулиганстве. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU