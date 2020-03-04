Мужчина расстрелял соседского кота Сеню из травмата в садоводстве под Петербургом

4 Март 2020 2020-03-04T10:34:01+03:00

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Полиция Пушкинского района Петербурга задержала мужчину, который в садоводстве расстрелял соседского кота из травматического пистолета. Пушистый питомец по кличке Сена получил серьезные травмы.

- Проверка показала, что 29 февраля, около 14 часов, находясь в садоводстве «Вир-1», из хулиганских побуждений, мужчина 1965 года рождения выстрелил в кота британской породы по кличке Сеня, причинив ему боль и страдания, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Хозяева срочно отвезли пострадавшее животное в ветеринарную клинику. Там у котика диагностировали перелом орбиты левого глаза, травмы решетчатой кости и самого глаза.

По факту произошедшего полиция завела уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Мужчине грозит штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы, арест или даже до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU