Сеть нелегальных казино накрыли в Петербурге

4 Март 2020 2020-03-04T16:13:11+03:00

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Полиция Петербурга обнаружила сеть подпольных казино, а также преступную группировку, которая всем этим заправляла. Во вторник, 3 марта, правоохранители задержали 10 человек, среди которых двое организаторов нелегального бизнеса и восемь администраторов игорных домов.

- Пять казино работали с 6 ноября 2018 года по настоящее время. Два игорных дома в последнее время не функционировали. Три из них располагались в жилых домах на проспекте Народного Ополчения, Петергофском шоссе и улице Маршала Казакова, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Как было установлено, заведения постоянной охраной не обеспечивались, но попасть туда могли только проверенные клиенты. Посетители узнавали об игорных домах посредством «сарафанного радио». Во время обыска было изъято 30 тысяч рублей, 53 электронных устройства, черновые записи и компьютеры администраторов.

По данным главного управления МВД Петербурга, по факту возбуждено уголовное дело. На данный момент расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU