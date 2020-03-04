Еще почти 150 килограммов санкционных сыра и масла сожгли в печке

4 Март 2020 2020-03-04T11:05:07+03:00

Продукты из Финляндии и Прибалтики изъяли на Торжковском рынке

Изменить размер текста: A A

Очередную партию санкционных продуктов изъяли у торговцев инспектора Россельхознадзора. На этот раз проверяющие приехали на Торжковский рынок, что неподалеку от станции метро «Черная речка».

- По итогам рейда в шести торговых точках Торжковского рынка было изъято 149 килограммов молочной, мясной и рыбной продукции, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

У продавцов нашлись финские сыр, масло, колбаса и сосиски, а также копченая и слабосоленая рыба. Большая часть- производства Финляндии и прибалтийских стран.

Учитывая, что по закону ввозить такую продукцию можно лишь частным лицам и по пять килограммов на человека, то весь товар признали контрабандным. На торговцев составили административные протоколы, а продукты отправили на полигон для уничтожения.

Там еду сожгли в высокотемпературной печи.

Напомним, что в конце февраля таким же образом были уничтожены две тонны сыра и масла.

ИСТОЧНИК KP.RU