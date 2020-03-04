Еще почти 150 килограммов санкционных сыра и масла сожгли в печке
Очередную партию санкционных продуктов изъяли у торговцев инспектора Россельхознадзора. На этот раз проверяющие приехали на Торжковский рынок, что неподалеку от станции метро «Черная речка».
- По итогам рейда в шести торговых точках Торжковского рынка было изъято 149 килограммов молочной, мясной и рыбной продукции, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
У продавцов нашлись финские сыр, масло, колбаса и сосиски, а также копченая и слабосоленая рыба. Большая часть- производства Финляндии и прибалтийских стран.
Учитывая, что по закону ввозить такую продукцию можно лишь частным лицам и по пять килограммов на человека, то весь товар признали контрабандным. На торговцев составили административные протоколы, а продукты отправили на полигон для уничтожения.
Там еду сожгли в высокотемпературной печи.
Напомним, что в конце февраля таким же образом были уничтожены две тонны сыра и масла.
ИСТОЧНИК KP.RU