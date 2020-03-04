2020-03-04T11:05:07+03:00
Общество

Еще почти 150 килограммов санкционных сыра и масла сожгли в печке

Продукты из Финляндии и Прибалтики изъяли на Торжковском рынке
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Почти 150 килограммов санкционки пустили в огонь. Фото: Россельхознадзор.Почти 150 килограммов санкционки пустили в огонь. Фото: Россельхознадзор.
Изменить размер текста:

Очередную партию санкционных продуктов изъяли у торговцев инспектора Россельхознадзора. На этот раз проверяющие приехали на Торжковский рынок, что неподалеку от станции метро «Черная речка».

- По итогам рейда в шести торговых точках Торжковского рынка было изъято 149 килограммов молочной, мясной и рыбной продукции, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

У продавцов нашлись финские сыр, масло, колбаса и сосиски, а также копченая и слабосоленая рыба. Большая часть- производства Финляндии и прибалтийских стран.

Учитывая, что по закону ввозить такую продукцию можно лишь частным лицам и по пять килограммов на человека, то весь товар признали контрабандным. На торговцев составили административные протоколы, а продукты отправили на полигон для уничтожения.

Там еду сожгли в высокотемпературной печи.

Напомним, что в конце февраля таким же образом были уничтожены две тонны сыра и масла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Петербурга поздравило женщин с 8 Марта
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости
64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус
Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково
6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей