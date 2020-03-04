2020-03-04T19:29:01+03:00
Политика

ЗакС Петербурга поддержал поправки в закон о митингах

В городе выделят места для сборов без предварительного согласования и отменят запрет встреч рядом с органами государственной власти
Лилия КОЗЛОВА
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Парламент Петербурга поддержал ряд поправок в городской закон о митингахПарламент Петербурга поддержал ряд поправок в городской закон о митингахФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге грядут изменения в городском законе о митингах. В среду, 4 марта, Законодательное собрание поддержало во втором чтении ряд поправок, предусматривающие правила проведения публичных мероприятий.

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- В частности документ предусматривает отмену запрета на проведение митингов рядом со зданиями, где расположены органы государственной власти, - сообщил депутат ЗакСа Денис Четырбок. – Будет запрещено проводить мероприятия в местах, где существует угроза обрушения дома или сооружения.

Также в городе выделят места под гайд-парки – места, где разрешено проводить публичные мероприятия без предварительного согласования. Минимальное количество таких площадок будет не менее четырех.

Кроме того, парламентарии планируют ввести ответственность для организаторов публичных мероприятий, которые отказались от их проведения, но не сообщили об этом в уполномоченные органы власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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