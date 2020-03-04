14-летняя школьница сняла и отдала гадалке украшения на 80 тысяч рублей

4 Март 2020 2020-03-04T12:00:24+03:00

Полиция ищет потерпевших от действий "гадалки". Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Женщина предложила старшекласснице снять порчу, а дальше - как в тумане [видео]

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Полицейские Московского района задержали 45-летнюю жительницу Волхова, которая предложила старшекласснице снять порчу, а в итоге сняла с нее ювелирные украшения на 80 тысяч рублей.

- 11 февраля 2020 года в полицию женщина, которая рассказала, что в тот день неизвестная, введя в заблуждение ее 14-летнюю дочь, под предлогом снятия порчи похитила украшения. Все произошло около дома 27 на Дунайском проспекте, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тогда по факту произошедшего было заведено уголовное дело о мошенничестве. А через три недели в руки стражей порядка попалась и сама гадалка. Ее задержали на проспекте Космонавтов.

Теперь оперативники ищут и других возможных жертв подозреваемой. Если кто-то пострадал от действий данной женщины, женщины, обращаться в полицию по телефону: +7 904 600 96 64.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/764482" frameborder="0"></iframe> В Петербурге гадалка сняла со школьницы украшения на 80 тысяч рублей.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU