14-летняя школьница сняла и отдала гадалке украшения на 80 тысяч рублей
Полицейские Московского района задержали 45-летнюю жительницу Волхова, которая предложила старшекласснице снять порчу, а в итоге сняла с нее ювелирные украшения на 80 тысяч рублей.
- 11 февраля 2020 года в полицию женщина, которая рассказала, что в тот день неизвестная, введя в заблуждение ее 14-летнюю дочь, под предлогом снятия порчи похитила украшения. Все произошло около дома 27 на Дунайском проспекте, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Тогда по факту произошедшего было заведено уголовное дело о мошенничестве. А через три недели в руки стражей порядка попалась и сама гадалка. Ее задержали на проспекте Космонавтов.
Теперь оперативники ищут и других возможных жертв подозреваемой. Если кто-то пострадал от действий данной женщины, женщины, обращаться в полицию по телефону: +7 904 600 96 64.
В Петербурге гадалка сняла со школьницы украшения на 80 тысяч рублей.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU