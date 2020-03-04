Права служебных собак просят защитить на законодательном уровне

4 Март 2020 2020-03-04T12:14:56+03:00

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Вопросы прав животных в Петербурге имеют большое значение. Городской «Водоканал» обратился в Законодательное собрание города с просьбой защитить права служебных собак на законодательном уровне. Как стало известно в среду, 4 марта, организация считает, что важно создать правовое регулирование безопасного и достойного содержания тех хвостатых, которые уже не используются в служебных целях по тем или иным причинам.

- Согласно закону, собаки, дальнейшее использование которых в служебных целях является невозможным, могут быть переданы на возмездной или безвозмездной основе новым владельцам. Возможно также их размещение в специализированных приютах и иных подобных учреждениях. Но если это сделать невозможно или подходящих вариантов не найти, то механизм защиты животных фактически отсутствует – в таком случае с точки зрения гражданского законодательства собственник может сделать с животным что угодно. Из-за пробелов в законодательстве утратившие служебные качества собаки не защищены в полной мере, они фактически не имеют специального правового статуса, - отметили в «Водоканале».

В 2002 году предприятие заключило договор на 1,9 миллиард рублей с одной компанией на оказание кинологических услуг. Организация уверяет, что собаки не могут пострадать в связи с пересмотром условий договора подряда и подчеркнул, что у компании есть конкретные планы по трудоустройству собак, которые будут в сопровождении профессиональных кинологов перераспределены и перестроены на работу на других объектах города.

- Однако сам факт возникновения такой ситуации – это сигнал к действию для всех, кто неравнодушен к судьбе животных, которые наравне с человеком выполняют важные работы по охране, спасению людей и предотвращению преступлений, - подчеркнули на предприятии.

Обращение было направлено члену парламента Алексею Цивилеву, который проявил участие и интерес к судьбе служебных собак.

ИСТОЧНИК KP.RU