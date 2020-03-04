Два человека сгорели заживо в частном доме в Тосненском районе Ленобласти

4 Март 2020 2020-03-04T16:07:11+03:00

Два трупа обнаружили на месте сгоревшего дома в Тосненском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Обгоревшие трупы пенсионеров были обнаружены при разборе завалов после пожара

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В деревне Шапки, Тосненского района Ленинградской области произошел ночной пожар. В 4:30 часов во вторник, 3 марта, на телефон экстренной службы поступило сообщение о том, что горит деревянный частный дом. После того, как огонь был потушен, спасатели начали разбирать завалы и обнаружили два обугленных тела.

- На месте пожара в частном доме, расположенном под номером 12 на Железнодорожной улице, в сильно обгоревшем состоянии обнаружены два трупа. Из-за серьезных повреждений, определись пол и возраст погибших не представляется возможным, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сгоревший дом принадлежит 67-летней жительнице Петербурга. С ее слов, в момент пожара там могли находиться двое ее престарелых родственника: 78-ми и 73-летний мужчины. На данный момент эта информация уточняется.

Трупы были направлены в морг для установления личностей и причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU