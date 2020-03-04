ЗакС утвердил Олега Эргашева новым вице-губернатором Петербурга

4 Март 2020 2020-03-04T19:50:00+03:00

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Депутаты парламента Санкт-Петербурга одобрили кандидатуру Олега Эргашева, предложенного на должность нового вице-губернатора города. Два дня назад его на место Анны Митяниной выдвинул глава Северной столицы Александр Беглов.

- Дать согласие на назначение Олега Николаевича Эргашева на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов социальной и демографической политики, здравоохранения, соцзащиты и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте ЗакСа.

Постановление вступает в силу с момента его принятия 4 марта, а значит уже сегодня-завтра Олега Эргашева могут официально назначить на новое место работы. Там он заменит Анну Митянину, ставшую новым уполномоченным по правам ребенка в Петербурге.

- Вы видите, что он прошел большой путь, работая в двух ведущих медучреждениях нашего города и в комитете по здравоохранению Ленобласти. Олег Николаевич приобрел бесценный опыт. Ему же придется отвечать не только за медицину, но и внимательно выслушивать обращения жителей. Следить, чтобы не было перебоев с лекарствами, чтобы была качественная медпомощь. А самое главное – в учреждениях здравоохранения должно царить милосердие, - отметил глава ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

Напомним, что Олег Эргашев - доктор медицинских наук, профессор Санкт-Петербургского медицинского госуниверситета имени Павлова и полковник медицинской службы запаса. До нынешнего назначения он был главным хирургом комитета по здравоохранению Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU