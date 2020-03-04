2020-03-04T19:50:00+03:00
Общество

ЗакС утвердил Олега Эргашева новым вице-губернатором Петербурга

Он будет курировать вопросы, которыми раньше занималась Анна Митянина
Петр КИБЕР
Поделиться:
Олега Эргашева утвердили новым вице-губернатором Петербурга.Олега Эргашева утвердили новым вице-губернатором Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Депутаты парламента Санкт-Петербурга одобрили кандидатуру Олега Эргашева, предложенного на должность нового вице-губернатора города. Два дня назад его на место Анны Митяниной выдвинул глава Северной столицы Александр Беглов.

- Дать согласие на назначение Олега Николаевича Эргашева на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов социальной и демографической политики, здравоохранения, соцзащиты и санитарно-эпидемиологического благополучия граждан, - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте ЗакСа.

Постановление вступает в силу с момента его принятия 4 марта, а значит уже сегодня-завтра Олега Эргашева могут официально назначить на новое место работы. Там он заменит Анну Митянину, ставшую новым уполномоченным по правам ребенка в Петербурге.

- Вы видите, что он прошел большой путь, работая в двух ведущих медучреждениях нашего города и в комитете по здравоохранению Ленобласти. Олег Николаевич приобрел бесценный опыт. Ему же придется отвечать не только за медицину, но и внимательно выслушивать обращения жителей. Следить, чтобы не было перебоев с лекарствами, чтобы была качественная медпомощь. А самое главное – в учреждениях здравоохранения должно царить милосердие, - отметил глава ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

Напомним, что Олег Эргашев - доктор медицинских наук, профессор Санкт-Петербургского медицинского госуниверситета имени Павлова и полковник медицинской службы запаса. До нынешнего назначения он был главным хирургом комитета по здравоохранению Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Петербурга поздравило женщин с 8 Марта
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости
64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус
Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково
6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей