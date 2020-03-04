2020-03-04T14:17:17+03:00
Общество

Петербургский «мажор» гонял по встречке на КАД

Видео поездки уже изучает ГИБДД
Петр КИБЕР
Поделиться:
Молодой водитель ехал по встречке на КАД. Фото: кадр с видео/vk.com/spb_today_unpublishedМолодой водитель ехал по встречке на КАД. Фото: кадр с видео/vk.com/spb_today_unpublished
Изменить размер текста:

ГИБДД Петербурга заинтересовалось видео с поездкой по встречке на КАД в районе «МЕГИ Дыбенко», которая появилась в соцсетях. А там она оказалась из «Инстаграма» одного молодого человека, который и гонял «против шерсти» на папином внедорожнике.

- Понимаю, что ****** (очень нехорошо), но по-другому было никак. Повернул не туда, куда надо было, - написал под видео в своем «Инстаграме» сам парень. Здесь, к слову, он любит покрасоваться с мощными машинами.

Позднее он удалил ролик покатушек, однако его уже успели сохранить по соцсетям. Там на него обратили внимание СМИ, а дальше дело дошло и до полицейских.

Видео поездки молодой человек разместил у себя в "Инстаграме", но потом удалил. Фото: instagram.com/damirmex/

Видео поездки молодой человек разместил у себя в "Инстаграме", но потом удалил. Фото: instagram.com/damirmex/

- По факту размещенного в сети интернет видеоролика, на котором запечатлено движение транспортного средства по полосе для встречного движения, проводится проверка, - пишет паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По некоторым данным, Range Rover, на котором было совершено нарушение, принадлежит отцу молодого человека.

Молодой петербуржец ехал по встречной полосе КАД.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге 5 марта ожидается дождь, мокрый снег и до +6
В Петербурге «с боями» начали сносить гаражи на Стародеревенской улице
8 Марта Эрмитаж сделал для всех бесплатный вход
Суд дал 7 суток болельщику «Зенита», который сорвал флаг «Локомотива» на гостевом секторе
До начала Евро-2020 осталось 100 дней
Суд вернул психически больной петербурженке и ее дочери часть квартиры, которую та подарила
Пьяные друзья убили и закопали собутыльника в лесу под Волховом
В Петербурге поймали лже-полицейских, которые похитили человека из-за 50 тысяч рублей
«Полицейских», похитивших мужчину ради 1 миллиона рублей, задержали в Петербурге
Бабушка «главного пассажира» рейса, упавшего над Синаем, не понимает, почему Египет не признает крушение самолета терактом
В Петербурге будут развивать общественные пространства
В старейшем детском саду, работавшем в годы блокады, проведут капитальный ремонт
Водители петербургской фирмы наездили штрафов на 1,6 миллиона рублей
Мощи святого Иоанна Крестителя прибудут в Петербург
Петербургский «мажор» гонял по встречке на КАД
Голодный волк пришел к людям в Ленинградской области
ЗакС утвердил Олега Эргашева новым вице-губернатором Петербурга
Пенсионера насмерть сбил поезд в Петербурге
Стало известно, какой район Петербурга утонет последним при наводнении
Два человека сгорели заживо в частном доме в Тосненском районе Ленобласти
Права служебных собак просят защитить на законодательном уровне
14-летняя школьница сняла и отдала гадалке украшения на 80 тысяч рублей
ЗакС Петербурга поддержал поправки в закон о митингах
Школьники избили и ограбили сантехника на юге Петербурга
Еще почти 150 килограммов санкционных сыра и масла сожгли в печке
Сеть нелегальных казино накрыли в Петербурге
Мужчина расстрелял соседского кота Сеню из травмата в садоводстве под Петербургом
Пьяная петербурженка грозила взорвать магазин, жалуясь на некачественную водку