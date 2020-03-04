Петербургский «мажор» гонял по встречке на КАД

4 Март 2020 2020-03-04T14:17:17+03:00

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ГИБДД Петербурга заинтересовалось видео с поездкой по встречке на КАД в районе «МЕГИ Дыбенко», которая появилась в соцсетях. А там она оказалась из «Инстаграма» одного молодого человека, который и гонял «против шерсти» на папином внедорожнике.

- Понимаю, что ****** (очень нехорошо), но по-другому было никак. Повернул не туда, куда надо было, - написал под видео в своем «Инстаграме» сам парень. Здесь, к слову, он любит покрасоваться с мощными машинами.

Позднее он удалил ролик покатушек, однако его уже успели сохранить по соцсетям. Там на него обратили внимание СМИ, а дальше дело дошло и до полицейских.

Видео поездки молодой человек разместил у себя в "Инстаграме", но потом удалил. Фото: instagram.com/damirmex/

- По факту размещенного в сети интернет видеоролика, на котором запечатлено движение транспортного средства по полосе для встречного движения, проводится проверка, - пишет паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По некоторым данным, Range Rover, на котором было совершено нарушение, принадлежит отцу молодого человека.

Молодой петербуржец ехал по встречной полосе КАД.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU