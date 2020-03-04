2020-03-04T14:54:05+03:00
Общество

Водители петербургской фирмы наездили штрафов на 1,6 миллиона рублей

Приставы списали деньги со счета организации
Петр КИБЕР
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Приставы взыскали половину от долга в 1,6 миллиона по штрафам водителей одной из фирм Петербурга.Приставы взыскали половину от долга в 1,6 миллиона по штрафам водителей одной из фирм Петербурга.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Больше полутора миллионов рублей должны будут взыскать с одной из петербургских фирм судебные приставы. Именно на такую сумму накатали штрафов водители коммерческой организации.

- В Кировский отдел УФССП России по Санкт-Петербургу на принудительное исполнение поступило 1798 штрафов ГИБДД на общую сумму 1 миллион 646 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов.

Сама фирма-должник добровольно с деньгами расставаться не захотела, на вызовы не реагировала и всячески «притворялась ветошью». Поэтому приставам пришлось пойти на крайние меры.

Было решено списать с банковских счетов должника всю имевшиеся там средства. Сначала это была 571 тысяча рублей, закрывшая 588 штрафов, потом еще 247 тысяч на 276 «писем счастья».

Всего со счетов ушло чуть меньше половины суммы долга. Как только на него придут новые деньги, они также будут списаны в счет погашения дорожных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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