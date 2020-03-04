В старейшем детском саду, работавшем в годы блокады, проведут капитальный ремонт

4 Март 2020 2020-03-04T15:02:51+03:00

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В Петербурге проведут капитальный ремонт в одном из старейших детских садов города, расположенном на Озерном переулке в Центральном районе. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в среду, 4 марта, во время визита в учреждение. Он подчеркнул, что берет ситуацию с ремонтом под особый контроль, а деньги будут выделены из бюджета города.

- К сожалению, его сегодняшнее состояние оставляет желать лучшего. А ведь это не простой детский сад. Он работал в годы блокады – здесь находился детский эвакоприемник, - напомнил Беглов.

История детского сада № 59 началась еще в 1922 году, когда он располагался на Маяковской улице. Нынешнее здание на Озерном переулке было построено в 1941 году. В 2019 году один из старейших детских садов, с большой историей, отметил 95-летие. Его знаменитыми выпускниками стали писатель Дмитрий Балашов, поэт-песенник Илья Резник, диктор ленинградского телевидения Людмила Нилова.

Сумма, которая будет выделена на капитальный ремонт, еще не названа. Также, когда начнутся работы, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU