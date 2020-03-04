2020-03-04T15:11:56+03:00
Общество

В Петербурге будут развивать общественные пространства

Депутаты ЗакСа предложили приравнять такие места к объектам благоустройства и финансово поддерживать
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге будут развивать общественные пространства и финансировать за счет городаВ Петербурге будут развивать общественные пространства и финансировать за счет городаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Члены парламента Петербурга предложили финансово поддержать развитие общественных пространств, приравняв такие места к объектам благоустройства. В среду, 4 марта, соответствующий законопроект уже поддержали на пленарном заседании городского Законодательного собрания.

- У нас уже есть несколько интересных проектов, которые реализованы на деньги частных инвесторов. Это и «Новая Голландия», и «Голицын Лофт», и «Севкабель Порт». Но, конечно, таких пространств мало. Их должно быть гораздо больше, причем большое значение имеет появление общественных пространств районного масштаба, – отметил депутат Денис Четырбок.

Парламентарий добавил, что вопрос формирования общественных пространств с каждым годом набирает все большую актуальность. Культурное наследие города остро нуждается в реконструкции, и помочь разрешить эту проблему среди прочего должны так называемые креативные пространства.

Также Четырбок подчеркнул, что власти города должны ориентироваться прежде всего на пожелания самих жителей: именно они должны определять, как будет выглядеть новый сквер, парк или площадка для мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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