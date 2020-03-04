2020-03-04T15:30:41+03:00
Общество

Бабушка «главного пассажира» рейса, упавшего над Синаем, не понимает, почему Египет не признает крушение самолета терактом

Суд Каира отказался принимать иски родных, считая, что крушение было простой «аварией»
Петр КИБЕР
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Спустя пять лет после трагедии над Синаем, Египет так и не признал ее терактом.Спустя пять лет после трагедии над Синаем, Египет так и не признал ее терактом.Фото: Тимур ХАНОВ
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В октябре 2020 года исполнится пять лет трагедии над Синаем, в которой погибли 224 человека, большинство из которых были петербуржцами. Все они возвращались с отдыха в Египте. И хоть российские следователи установили, что причиной взрыва на борту стал теракт, египетская сторона упорно отказывается это признавать, что вызывает боль и недоумение у родственников погибших.

- Очень печально. Очень больно за детей погибших наших, очень. Эта боль каждый день с нами, каждую минуту, каждый час на протяжении вот уже почти пяти лет. И, к сожалению, такие новости неутешительные – это просто страшно. Такая резонансная катастрофа - и пятый год никаких подвижек,- рассказала газете «Петербургский дневник» Елена Громова - бабушка маленькой Дарины, названной «главным пассажиром» рейса и погибшей вместе со своими родителями.

По словам женщины, египетская сторона неохотно сотрудничает с российским следствием. А суд Каира и вовсе отказался принимать гражданский иск от родных погибших, мотивируя это продолжающимся расследованием «аварии», о чем сообщает «Коммерсант».

Напомним, что после теракта, с 2015 года прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено. С 2018 года самолеты летают только из Москвы в Каир. Без чартеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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