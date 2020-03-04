Бабушка «главного пассажира» рейса, упавшего над Синаем, не понимает, почему Египет не признает крушение самолета терактом

4 Март 2020 2020-03-04T15:30:41+03:00

Спустя пять лет после трагедии над Синаем, Египет так и не признал ее терактом. Фото: Тимур ХАНОВ

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В октябре 2020 года исполнится пять лет трагедии над Синаем, в которой погибли 224 человека, большинство из которых были петербуржцами. Все они возвращались с отдыха в Египте. И хоть российские следователи установили, что причиной взрыва на борту стал теракт, египетская сторона упорно отказывается это признавать, что вызывает боль и недоумение у родственников погибших.

- Очень печально. Очень больно за детей погибших наших, очень. Эта боль каждый день с нами, каждую минуту, каждый час на протяжении вот уже почти пяти лет. И, к сожалению, такие новости неутешительные – это просто страшно. Такая резонансная катастрофа - и пятый год никаких подвижек,- рассказала газете «Петербургский дневник» Елена Громова - бабушка маленькой Дарины, названной «главным пассажиром» рейса и погибшей вместе со своими родителями.

По словам женщины, египетская сторона неохотно сотрудничает с российским следствием. А суд Каира и вовсе отказался принимать гражданский иск от родных погибших, мотивируя это продолжающимся расследованием «аварии», о чем сообщает «Коммерсант».

Напомним, что после теракта, с 2015 года прямое авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено. С 2018 года самолеты летают только из Москвы в Каир. Без чартеров.

ИСТОЧНИК KP.RU