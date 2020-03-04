2020-03-04T16:05:05+03:00
Происшествия

«Полицейских», похитивших мужчину ради 1 миллиона рублей, задержали в Петербурге

Преступная группировка требовала с заложника деньги в счет несуществующего долга
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человекаВ Петербурге задержали подозреваемых в похищении человекаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Петербурга задержала троих подозреваемых в похищении человека. В понедельник, 2 марта, правоохранители вышли на преступную группировку, которая еще 13 января 2020 года затолкала 35-летнего жителя Северной столицы в машину и вывезли за город, где требовали 1 миллион рублей в счет несуществующего долга. Тогда мужчине удалось спастись и обратиться в полицию.

- Похитители подошли к своей жертве у дома 23 по проспекту Просвещения, представились сотрудниками полиции, после чего стали избивать и насильно посадили в микроавтобус. Там мужчине закрыли глаза шапкой, руки связали пластиковыми хомутами, - рассказали в следственном комитете Петербурга.

Преступники вывезли мужчину за город, попутно избивая. Там с него стали требовать 1 миллион рублей в счет несуществующего долга. Однако, узнав, что жена их жертвы уже обратилась в полицию, похитители взяли с мужчины обещание перечислить им деньги, и отпустили. После этого мужчина сразу же побежал в полицию.

В итоге правоохранители нашли подозреваемых. Двое из них уроженцы Грузии, один из Петербурга. Во время обысков у них были изъяты мобильные телефоны, носители информации, пластиковые хомуты, удостоверение, внешне схожее с удостоверением сотрудников силовых подразделений, травматический пистолет.

Двое подозреваемых заключены под стражу, в отношении другого подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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