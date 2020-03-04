В Петербурге поймали лже-полицейских, которые похитили человека из-за 50 тысяч рублей

4 Март 2020 2020-03-04T16:01:45+03:00

Полицейские задержали подозреваемых в похищении человека. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

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Сразу две похожие истории с задержанием похитителей одновременно произошли в Петербурге. В обоих случаях членами этнических группировок были приезжие и по одному сценарию они выдавали себя за полицейских. Только один случай произошел в январе 2020 года и ради миллиона рублей, а другой - еще в апреле 2017-го. И тут злоумышленники требовали всего 50 тысяч.

- 24 апреля 2017 года подозреваемые, на Тихоокеанской улице, представились мужчине 1987 года рождения сотрудниками полиции, после чего, под угрозой расправы и убийства его родственников заставили сесть в машину, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Петербургу.

Все задержанные - -члены этнической группы. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Похищенного отвезли в заброшенный дом, где сильно и жестоко избили. За освобождение с мужчины потребовали 50 тысяч рублей. Однако жертве удалось развязать веревки и сбежать пока злодеи отвлеклись.

В тот же вечер мужчина обратился в полицию, но поймать похитителей удалось лишь сейчас. Теперь полицейские проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям.

Задержанные выдавали себя за полицейских. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU