2020-03-04T17:58:42+03:00
Общество

Суд вернул психически больной петербурженке и ее дочери часть квартиры, которую та подарила

Защитой жилищных прав женщины занялась прокуратура
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге суд вернул психически больной женщине квартиру, которую та подарилаВ Петербурге суд вернул психически больной женщине квартиру, которую та подарилаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге прокуратура Красносельского района в суде смогла защитить жилищные права несовершеннолетней и ее матери, которая страдает психическим заболеванием. Как стало известно в среду, 4 марта, процесс начался после обращения пенсионерки, мамы больной женщины.

- Проверка показала, что в 2018 году мать несовершеннолетней девочки подарила половину квартиры третьему лицу. В свою очередь, новый собственник в феврале 2019 года заключил договор на продажу подаренной ему доли, - сообщили в прокуратуре.

В результате такого подарка, девочка была лишена права пользования и проживания в квартире. Однако на момент заключения сделки мать девочки страдала психическим заболеванием и не могла понимать значения своих действий и руководить ими.

Поскольку ни девочка, ни ее мать не могут самостоятельно защищать свои права, прокурор обратился в Красносельский районный суд с исковым заявлением в защиту их прав о признании сделки недействительной. Суд удовлетворил исковые требования прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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