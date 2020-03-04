2020-03-04T16:43:30+03:00
Спорт

До начала Евро-2020 осталось 100 дней

Петербург примет четыре игры футбольного первенства
Петр КИБЕР
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Главный футбольный праздник года уже близко. Фото: Администрация СПбГлавный футбольный праздник года уже близко. Фото: Администрация СПб
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12 июня 2020 года начнется самое ожидаемое футбольное мероприятие четырехлетия в Европе. В этот день первыми играми стартует Чемпионат Европы. А 4 марта, во всех городах, которые примут матчи, начинают отсчет 100 дней до старта ЕВРО-2020.

В честь события в городе проходят тематические спортивные мероприятия, а власти Северной столицы тем временем продолжают подготовку к соревнованиям. И хоть Петербург после Чемпионата мира 2018 года полностью соответствует требованиям УЕФА, контроль за оставшимися мелочами не ослабевает ни на минуту.

Одним из последних событий стал отбор волонтеров, которые будут работать на ЕВРО-2020. Он завершился лишь 18 февраля.

Напомним, что стадион на Крестовском острове примет три игры группового этапа. 13 июня здесь сразятся Россия и Бельгия, 17 числа на поле выйдут россияне и финны, а 22 июня противостояние пройдет между сборными Финляндии и Бельгии.

Еще одна встреча, в рамках 1/4 финала, пройдет 3 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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