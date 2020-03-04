2020-03-04T17:08:17+03:00
Спорт

Суд дал 7 суток болельщику «Зенита», который сорвал флаг «Локомотива» на гостевом секторе

Инцидент произошел 29 февраля на домашней игре сине-бело-голубых
Петр КИБЕР
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Зенитовского фаната арестовали на семь суток за конфликт с коллегами из "Локомотива"Зенитовского фаната арестовали на семь суток за конфликт с коллегами из "Локомотива"Фото: Артем КИЛЬКИН
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Ближайшие семь дней проведет в камере болельщик петербургского «Зенита», который на первой после зимнего перерыва игре не сдержал эмоций и влез на гостевой сектор, где находились фанаты «Локомотива». Петербуржец отобрал у москвичей флаг клуба и бросил его вниз. Также пострадал и один болельщик железнодорожников.

- Находясь на трибуне подсудимый осуществил действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровья болельщиков ФК «Локомотив», выразившиеся в попытке сорвать средства поддержки клуба, при этом схватил за ногу и скинул с ограждения неустановленного болельщика ФК «Локомотив», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам зенитовский фанат вину не признал и пояснил, что болельщика «Локомотива» не скидывал, а только сорвал флаг противника, так как москвичи выкрикивали оскорбления в адрес «Зенита».

Суд учел все доводы и дал петербуржцу семь суток ареста, а также на год запретил ему посещать спортивные мероприятия. И еще штраф в 12 тысяч рублей за то, что фанат влез на сектор, не указанный в его билете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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