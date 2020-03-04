2020-03-04T17:08:22+03:00
Общество

8 Марта Эрмитаж сделал для всех бесплатный вход

Главный музей Петербурга распахнет свои двери в честь праздника
Лилия КОЗЛОВА
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8 Марта все граждане смогут бесплатно посетить Эрмитаж8 Марта все граждане смогут бесплатно посетить ЭрмитажФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Государственный Эрмитаж в честь Международного женского дня приготовил для всех подарок. В праздничный день 8 Марта, который в этом году выпадает на воскресенье, как женщины, так и мужчины смогут бесплатно посетить музей.

- В честь праздника музей предоставляет право бесплатного посещения для всех категорий индивидуальных посетителей 8 марта 2020 года. По бесплатному входному билету можно будет посетить все экспозиционные комплексы Государственного Эрмитажа, - рассказали в пресс-службе музея.

Двери музея будут открыты с 10:30 до 18:00 часов. Также возможно посещение Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня», но только по предварительной записи. Экскурсионную путевку надо будет оплатить.

Право бесплатного посещения не распространяется на экскурсионное обслуживание, посещение Галереи драгоценностей – Бриллиантовой и Золотой кладовых.

Музей-заповедник «Царское Село» тоже сделал свободный вход для женщин с 7 по 9 марта. Представительницы прекрасного пола смогут бесплатно посетить экспозиции «Придворный экипаж в Царском Селе» в павильоне «Дежурные конюшни» и музей «Россия в Великой войне» в Ратной палате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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