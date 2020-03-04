В Петербурге «с боями» начали сносить гаражи на Стародеревенской улице

4 Март 2020 2020-03-04T17:38:11+03:00

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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга все же начал сносить гаражи на Стародеревенской улице. Первая попытка была совершена в начале декабря 2019 года и наткнулась на вооруженное сопротивление особо активных владельцев. Тогда на помощь была призвана полиция. Пришлось вызывать стражей порядка и на этот раз.

- В ходе мероприятия сотрудникам Комитета было оказано противодействие со стороны землепользователей. Оно было пресечено сотрудниками полиции., - сообщает пресс-служба ККИ.

В ведомстве отмечают, что гаражный кооператив «Петроградец», расположенный на участке земли по Стародеревенской улице, ранее был в аренде у автомобилистов. Однако позднее договор был прекращен. Гаражи изначально имели статус временных строений.

Сейчас прав на землю у арендаторов нет. До 1 декабря они должны были сами разобрать гаражи и съехать, но отказались. Теперь на место приехала тяжелая техника.

На данный момент участок зарезервирован под строительство завода упаковочного оборудования.

Без полиции и в этот раз не обошлось. Фото: ККИ СПб

ИСТОЧНИК KP.RU