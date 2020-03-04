2020-03-04T17:42:26+03:00
Общество

В Петербурге 5 марта ожидается дождь, мокрый снег и до +6

В четверг в городе и Ленобласти будет облачная и пасмурная погода
Лилия КОЗЛОВА
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В четверг в Петербурге ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и дождемВ четверг в Петербурге ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и дождемФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Весна в Петербурге началась теплой и пасмурной. Однако в ночь на четверг, 5 марта, в городе и Ленинградской области все еще ожидается мокрый снег, местами сильный. Днем погода немного разгуляется, но будет облачной, а воздух прогреется до плюс 6 градусов.

- Ночью 5 марта в Петербурге будет дождь с мокрым снегом, местами сильный, днем дождь. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне плюс 2-4 градуса, днем немного потеплеет до плюс 4-6 градусов, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В Ленинградской области погода ожидается идентичная городу. Только ночью температура воздуха опустится до минус 1, плюс 4 градусов, а порывы ветра ожидаются до 13 метров в секунду.

До конца недели погода особо не изменится. В выходные ночью в пригородах ожидаются 4-градусные морозы, поэтому утром на дорогах образуется гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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