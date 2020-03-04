2020-03-04T18:04:54+03:00
Происшествия

Иномарка снесла школьника на переходе в Петроградском районе

12-летний мальчик переходил Каменоостровский проспект и взлетел на капот легковушки [видео]
Петр КИБЕР
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На Каменоостровском проспекте иномарка снесла школьника. Фото: vk.com/spb_todayНа Каменоостровском проспекте иномарка снесла школьника. Фото: vk.com/spb_today
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Несколько седых волос наверняка прибавилось на голове 48-летнего водителя иномарки, сбившего школьника на пешеходном переходе. Инцидент произошел днем 4 марта в Петроградском районе Петербурга.

- Около 15:40 у дома номер 22 по на Каменоостровскому проспекту водитель «Киа Сид» совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло в зоне пешеходного перехода, причем регулируемого, то есть со светофором. Инцидент попал на видео. На какой сигнал ребенок шагнул на «зебру», на записи не видно, налево-направо он не посмотрел. Однако вместе с ним дорогу переходили еще несколько человек, но с другой стороны.

В этот момент школьника и снесла легковушка. По счастью, ребенок попал не под колеса, а взлетел на капот и с него свалился на землю. 12-летний мальчик получил легкие травмы. Ребенку оказали помощь врачи скорой. В обстоятельствах ДТП разбираются инспектора Госавтоинспекции.

На Каменоостровском проспекте иномарка сбила ребенка.Видео: "Мегаполис"

ИСТОЧНИК KP.RU

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