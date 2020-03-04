2020-03-04T18:07:56+03:00
Общество

Для весеннего посева Ленобласть приготовила более 26 тысяч тонн семян

Под урожай 2020 года в регионе посеяно более 9,109 тысяч гектар озимых зерновых культур
Лилия КОЗЛОВА
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Ленинградская область приготовилась к весеннему севуЛенинградская область приготовилась к весеннему севуФото: Артем КИЛЬКИН
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Ленинградская область уже вовсю готовится к весеннему севу. Как стало известно в среду, 4 марта, к началу сезона регион приготовил 13,9 тысяч тонн семенного картофеля и 12,55 тысяч тонн семян зерновых.

- Семенным картофелем область обеспечена на 137 процентов к потребности. Почти 70 процентов из этого объема составляют оригинальные и элитные семена, по выращиванию которых область входит в тройку главных производителей в России, - рассказали в администрации 47-го региона.

К весеннему севу Ленобласть на сто процентов обеспечена семенами яровых зерновых культур и на 99 процентов семенами многолетних и однолетних трав. Сейчас предприятия завершают переборку семенного картофеля и доработку семян зерновых и многолетних трав — чистку, сушку сортировку, проверку на всхожесть.

Также отмечается, что под урожай 2020 года в области посеяно 9,109 тысяч гектар озимых зерновых культур, вспахано зяби – 24,1 тысячи гектар, на поля вывезено 1 миллион тонн органических удобрений и приобретено 1,523 тысяч тонн действующего вещества минеральных удобрений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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