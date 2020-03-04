Восьмиклассника из Колпино, спасшего тонущую девочку с собакой, наградили медалью

4 Март 2020 2020-03-04T21:52:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге наградили восьмиклассника из Колпино, который бросился в ледяную воду, чтобы спасти тонущую девочку с собакой. Героический поступок 15-летний мальчик совершил в конце февраля. Помогли ему знания и навыки, которые он получил на занятиях по спортивному туризму.

- Постановлением совета ВОСВОД по Петербургу и Ленинградской области, от 3 марта 2020 года за смелость и решительность, проявленные при спасении человека на льду, Семен был награжден медалью Всероссийского общества спасения на водах. Также благодарность за воспитание сына получили его родители, - пишут «Невские новости».

Случай произошел прямо в день рождения юного героя. Тем вечером 13-летняя девочка гуляла со своим щенком. В какой-то момент пес вырвался и выскочил на лед, который под ним треснул и животное оказалось в воде. Девочка бросилась спасать питомца, но и сама ушла под лед. На их счастье Семен неподалеку выгуливал свою хаски. Увидев беду, он скинул куртку и прыгнул в воду за утопающими.

Как рассказала «КП-Петербург» мама юного героя, она очень гордится сыном, который не растерялся, действовал спокойно и уверенно.

ИСТОЧНИК KP.RU