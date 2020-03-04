«Зенит» не смог распечатать ворота «Ахмата» в первом тайме 1/4 Кубка России

4 Март 2020 2020-03-04T19:01:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Грозном закончился первый тайм матча «Ахмат» - «Зенит» в рамках четвертьфинала Кубка России по футболу. Пока что петербуржцам не удалось забить хозяевам, хотя предпосылки к этому были – взять хотя бы убойный момент Александра Ерохина на 11-й минуте, когда он подобрал мяч после серии рикошетов. Голкипер грозненцев Евгений Городов с трудом успел отреагировать на удар.

Напомним, сегодня за «Зенит» не играют лучшие нападающие команды – Дзюба и Азмун. Первый восстанавливается от травмы, а второй лечится от небольшого недомогания.

- Азмун готов играть, это его красит как игрока. Но он пожаловался на здоровье. То, что он сыграл против «Локомотива» вызывает уважения. Наши ребята даже с температурой рвутся в бой, я горд за них, - говорил Семак о состоянии иранского форварда после матче с железнодорожниками.

Владение мячом пока за гостями – 64% против 36%. Также за зенитовцами преимущество в ударах в створ ворот – три против одного. За креатив спереди в матче отвечают Малком, Ригони, Сутормин, Ерохин и Оздоев.

Отметим, что в середине первого тайма Александр Кержаков совершил суперсейв, вытащив из-под перекладины «выстрел» Олега Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU