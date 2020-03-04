Подземное книгохранилище хотят построить для библиотеки Маяковского

4 Март 2020 2020-03-04T19:19:03+03:00

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Возможно, для библиотеки имени Маяковского в Петербурге в скором времени построят подземное книгохранилище. Капитальный ремонт здания, к слову, завершится уже в 2020 году. Об этом заявил губернатор Северной столицы в ходе рабочего объезда Центрального района. С идеей создания подземного блока к властям обратилось руководство библиотеки. Новое пространство хотят освоить не только как книгохранилище, но и место для технического обеспечения работы здания.

Капремонт здания близится к концу. Фото: gov.spb.ru

- Чтобы получить подземное пространство, необходимо внести ряд изменений в законодательство Российской Федерации. Если нам это удастся, то начнем строительство книгохранилища, - цитирует Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Добавим, что 7 января библиотеке имени Маяковского исполнилось 152 года. Сейчас она взяла курс на инновационное развитие, чтобы говорить с молодежью на одном языке. Например, в библиотеке скоро установят монорельс для транспортировки книг, введут галерейную систему обслуживания и расположат весь фонд в открытом для всех доступе.

ИСТОЧНИК KP.RU