Женщиной года в Петербурге стала директор музея «Петергоф» Елена Кальницкая

4 Март 2020 2020-03-04T19:35:01+03:00

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4 марта в Петербурге подвели итоги традиционного конкурса «Женщина года». В 2020 году гран-при взяла Елена Кальницкая, директор музея-заповедника «Петергоф». Она уже 11 лет возглавляет и успешно продвигает одну из так называемых «визитных карточек» города.

- Петербург всегда был передовым. Первые дипломированные женщины – архитекторы, юристы, врачи и фармацевты получили образование именно у нас в городе. В Петербурге были открыты первые в России высшие женские политехнические курсы и первая школа для женщин-водителей, - отметил на торжественной церемонии награждения губернатор Александр Беглов.

Также в конкурсе вручили награды еще по десяти номинациям, среди которых есть туризм, общественная деятельность, физическая культура и спорт.

Добавим, что совсем недавно Елена Кальницкая побывала в гостях на «Радио Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM. Директор музея подвела итоги рекордного сезона и отметила, что «Петергоф» рано или поздно придется ограничить для посещения из-за наплыва туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU