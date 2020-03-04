2020-03-04T20:07:51+03:00
Спорт

«Зенит» и «Ахмат» забили по мячу и перевели матч 1/4 Кубка России в дополнительные таймы

На забитый пенальти Роши Одисе сине-бело-голубые ответили голом Эмилиано Ригони
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Армия болельщиков "Зенита" не зря приехала в Грозный, ведь увлекательный матч перешел в дополнительные таймы.Фото: twitter.com/zenit_spbАрмия болельщиков "Зенита" не зря приехала в Грозный, ведь увлекательный матч перешел в дополнительные таймы.Фото: twitter.com/zenit_spb
Изменить размер текста:

Гостевой матч «Зенита» с «Ахматом» в рамках четвертьфинала Кубка России перешел в дополнительные таймы по 15 минут. Оба соперника сумели забить во втором тайме. За грозненцев это сделал Роши Одисе с пенальти. 11-метровый удар «организовал» Магомед Оздоев, сбив в своей штрафной площади Бернарда Беришу.

Сергей Семак быстро сделал выводы и заменил оба фланга «Зенита». Вместо Сутормина вышел ветеранов Жирков, а Ерохин уступил место Шатову. В следующие минуты «Ахмат» слегка прижал сине-бело-голубых серией ударов, но затем за зенитовцев сыграл старый-добрый козырь в лице Юрия Жиркова, который отпасовал Ригони под удар. «Десятка» петербуржцев была точна – 1:1.

Под завершение второго тайма из-за беспорядков на стадионе судья временно остановил матч. Футболисты затем успокоили болельщиков и продолжили игру. В последние минуты вырвать победу мог бразилец Малком, но техника его подвела.

- Малком! Как не забил? Метра три до ворот было! Не подстроился под отскок бразилец, - вопрошает пресс-служба «Зенита».

Теперь «Зенит» ждут два дополнительных тайма по 15 минут. Если ничья останется на табло – грядет серия пенальти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Петербурга поздравило женщин с 8 Марта
В Ленобласти накрыли нарколабораторию, где варили мефедрон
В Петербурге поздравили с юбилеем художественного руководителя государственного театра «Мастерская»
Трое бандитов жестоко избили на петербургского пенсионера, связали в квартире и ограбили
Семьи погибших в авиакатастрофе над Синаем просят Путина призвать Египет к ответу
8-летний школьник погиб после падения с 20 этажа
Петербуржцев будут информировать о положенных им льготах
Начальник убил своего подчиненного после рабочей смены на севере Петербурга
Очередная «Газель» застряла под мостом глупости
64 человека находятся в Боткинской больнице с подозрением на коронавирус
Рейс из Петербурга не долетел до Калуги и вернулся в Пулково
6 марта в Петербурге будет до +5 градусов и пасмурно
Шесть машин пробили колеса из-за большой ямы на дороге в Мурино
Гигантские грачи прилетели в Петербург
С семи лет на стадионе: Фанат «Зенита» пробил рекордный 400-й выезд за команду
Директор Эрмитажа не против, чтобы в музее кормили детей грудью
Институт истории обороны и блокады Ленинграда может появиться в Петербурге
Дзюба раскрыл свой номер телефона и ждет звонки и смс от фанатов
Заказчика нападения на петербургского сотрудника ФСБ отправили в СИЗО
Больных пациентов с подозрением на коронавирус будут направлять еще и во Введенскую больницу
Каршеринг с предполагаемым наркоманом задержали на Садовой улице
Огромный строительный городок выселили силой из Московского района
Полиция Петербурга выявила группу теневых банкиров, разбогатевших на 51 млн рублей
С праздничных выходных в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Инспекторы ГИБДД подарили цветы женщинам-водителям в Петербурге
Петербуржцы выбрали парки и скверы, которые благоустроят в 2020 году
«Романтик по вызову на 8 Марта» появился в Петербурге
Петербуржца, организовавшего нарколабораторию в своей квартире, отправят под суд
Петербуржцы набрали кредитов на 960 миллиардов рублей