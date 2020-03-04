«Зенит» и «Ахмат» забили по мячу и перевели матч 1/4 Кубка России в дополнительные таймы

4 Март 2020 2020-03-04T20:07:51+03:00

Армия болельщиков "Зенита" не зря приехала в Грозный, ведь увлекательный матч перешел в дополнительные таймы.Фото: twitter.com/zenit_spb

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Гостевой матч «Зенита» с «Ахматом» в рамках четвертьфинала Кубка России перешел в дополнительные таймы по 15 минут. Оба соперника сумели забить во втором тайме. За грозненцев это сделал Роши Одисе с пенальти. 11-метровый удар «организовал» Магомед Оздоев, сбив в своей штрафной площади Бернарда Беришу.

Сергей Семак быстро сделал выводы и заменил оба фланга «Зенита». Вместо Сутормина вышел ветеранов Жирков, а Ерохин уступил место Шатову. В следующие минуты «Ахмат» слегка прижал сине-бело-голубых серией ударов, но затем за зенитовцев сыграл старый-добрый козырь в лице Юрия Жиркова, который отпасовал Ригони под удар. «Десятка» петербуржцев была точна – 1:1.

Под завершение второго тайма из-за беспорядков на стадионе судья временно остановил матч. Футболисты затем успокоили болельщиков и продолжили игру. В последние минуты вырвать победу мог бразилец Малком, но техника его подвела.

- Малком! Как не забил? Метра три до ворот было! Не подстроился под отскок бразилец, - вопрошает пресс-служба «Зенита».

Теперь «Зенит» ждут два дополнительных тайма по 15 минут. Если ничья останется на табло – грядет серия пенальти.

ИСТОЧНИК KP.RU