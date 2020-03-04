2020-03-04T20:25:40+03:00
Общество

МЧС предупреждает о серьезном ухудшении погоды вечером и ночью 4 марта в Петербурге

В город нагрянет сильный дождь вперемешку с мокрым снегом
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Вечером и ночью 4 марта в Петербург нагрянет сильный дождь вперемешку с мокрым снегом.Вечером и ночью 4 марта в Петербург нагрянет сильный дождь вперемешку с мокрым снегом.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Спасатели МЧС поспешили предупредить жителей Петербурга о грядущем серьезном ухудшении погоды вечером и ночью 4 марта. Горожанам, вышедшим на улицу, советуют быть особенно внимательными.

- По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 4 марта 2020 года в вечерние и ночные часы ожидается сильный дождь, местами он будет с мокрым снегом, - сообщают в пресс-службе главного управления МЧС России по Петербургу.

Спасатели советуют автолюбителям Северной столицы воздержаться от поездок на машинах. Тем, кто застанет разбушевавшуюся стихию на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Добавим, что дождь останется в Петербурге и днем в четверг 5 марта. При этом температура воздуха поднимется до +6 градусов по Цельсию. Все это сопроводит юго-западный умеренный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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