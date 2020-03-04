«Зенит» усилиями Жиркова вырвал победу у «Ахмата» в 1/4 Кубка России

4 Март 2020 2020-03-04T22:38:45+03:00

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Спустя 120 минут игры «Зенит» сумел обыграть «Ахмат» в гостевом матче в Грозном в рамках четвертьфинала Кубка России. В первом тайме соперники разошлись без голов, а во второй половине встречи по разу внесли мяч в сетку. За грозненцев это сделал с пенальти Роши, а за «Зенит» сыграл четкий пас Жиркова на Ригони, после чего аргентинец был точен.

Игра перетекла в дополнительные таймы, где на выручку сине-бело-голубым пришел ветеран Юрий Жирков. Сергей Семак выпустил его в конце второго тайма вместо Сутормина и не прогадал. Победный гол Жирков мастерски забил с правой нерабочей ноги, предварительно забрав себе мяч после отскока.

После этого «Зенит» сел в комфортную оборону, вытягивая на себя всех игроков «Ахмата». Хозяева то и дело забывали про оборону, кидаясь на ворота Михаила Кержакова, но забить так и не смогли. А вот зенитовцы ловили соперника на контратаках, однако им все время не хватало точного завершающего удара.

- Это была настоящая кубковая игра. Мы владели инициативой по ходу матча, но не смогли воплотить ее в забитые мячи. Допустили ошибку в обороне, связанную с пенальти, абсолютно необязательную. К сожалению, мы поставили себя в сложное положение, когда пришлось отыгрываться. Естественно, после забитого мяча был эмоциональный отрезок, в котором «Ахмат» смотрелся хорошо, активно. Соперник разыграл один-два-три достаточно опасных стандарта, - цитирует Сергея Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, что в полуфинале турнира сине-бело-голубые дома сразятся со «Спартаком». Матч пройдет 23 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU