2020-03-04T21:52:15+03:00
Дом. Семья

Волки покусали несчастного лося и загнали его в болото в Ленобласти

Хищников-хулиганов спугнули сотрудники Охотнадзора [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Несчастного лося загнали в болота областные волки. Фото: instagram.com/fauna_lenoblНесчастного лося загнали в болота областные волки. Фото: instagram.com/fauna_lenobl
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Сотрудники Охотнадзора Ленобласти нашли в лесах Волосовского района несчастного лося, которого загнали в болото волки. Бедолага успел вырваться от назойливых хищников, но застрял в западне.

- В кустах заметили необычное копошение. Остановились, вышли осмотреться, неподалеку от дороги посреди болота стоит лесной великан. Видно, что в болото загнали волки, задняя нога и губа покусаны, кровоточат. На берегу следы активности хищной стаи, - рассказывает пресс-служба комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

К счастью, лось самостоятельно выбрался из болота после небольшого отдыха. Сотрудники Охотнадзора постарались обеспечить ему безопасный путь – они обошли округу, пошумели и посигналили, чтобы спугнуть волков. На следующий день инспекторы и егеря вернутся на место и проверят, не натворили ли хищники других бед.

fauna_lenoblfauna_lenobl
Волки загнали лося в болото в Ленобласти
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ИСТОЧНИК KP.RU

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